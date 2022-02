Gustavo Adolfo Infante quiere a Adame en la cárcel

El periodista Gustavo Adolfo Infante, señalo en su programa De Primera Mano que la demanda en contra del conductor Alfredo Adame, continua y lo que busca no es una disculpa, si no que se haga justicia.

El periodista presento ante la Fiscalía de la CDMX una demanda contra Adame por violencia mediática, violencia de género y extorsión, por haber insultado a su madre.

Cuando Gustavo Adolfo Infante y su madre se presentaron físicamente en la fiscalía, el abogado explico el porque de la demanda.

"Más que nada venimos por la señora porque lo que era un tema nada más de un conflicto que pudiera haber de opiniones entre Alfredo Adame y Gustavo, escaló a un tema que no es permisible, que no se puede tolerar que haya hecho manifestaciones contra la señora, una señora, que ustedes están viendo, de la tercera edad. Manifestaciones que la degradan, que le imputa la comisión de delitos, que le imputa que se dedica al narcotráfico y que se dedicó a robar, cosas de ese tipo. Definitivamente, no se vale"

Durante una entrevista con El Gordo y La Flaco, Adame informó que la madre de Gustavo Adolfo Infante era una bruja curandera, así mismo aprovecho para insultar a su familia.