HBO presenta tráiler de House Of The Dragon

HBO reveló el primer tráiler de House Of The Dragon, precuela de la famosa serie ´Game of Thrones´ que contará la historia en torno a la familia Targaryen, antiguos gobernantes de Poniente.

´House of the Dragon´ estará ambientada 200 años antes de la historia de ´Game of Thrones´, y se enfocará en la caída del poder de la Casa Targaryen, la cual llegó al poder, como ellos mismos aseguran, gracias a los dragones.

Primer trailer de "House of the Dragon", el próximo spin-off de "Juego de Tronos".



pic.twitter.com/BN038I3qR5 — Multiverso (@MultiversoTM) October 5, 2021

Conoceremos la historia de Viserys, que tiene que asumir un difícil reto al ser elegido por los señores de Poniente para ocupar el puesto en el trono de su abuelo, Jaehaerys Targaryen.

El reparto incluye actores como Paddy Considine, Matt Smith, Sonoya Mizuno, Steve Toussaint, Rhys Ifans, y Olivia Cooke, quienes interpretarán a importantes miembros de la familia Targaryen. House Of The Dragon está basada en "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin y se estrenará el próximo 1 de enero de 2022 en la plataforma HBO Max.