Henry Cavill se despide de Superman para siempre

Los Ángeles.- Henry Cavill anunció de forma oficial que ya no regresará como "Superman" en futuros proyectos de DC.

Mediante una nota en su Instagram, el actor británico informó la noticia derivada tras una reunión con James Gunn y Peter Safran directores de DC Films.

"Recientemente tuve una reunión con James Gunn y Peter Safran y hay noticias tristes. Después de todo, no regresaré como Superman. El estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre, esto antes de que me contrataran, pero así es la vida. El cambio en la decisión, es algo que pasa. Eso lo respeto. James y Peter tienen un universo para construir. Les deseo la mejor de las suertes a todos los involucrados y los mejores deseos.

Para los que estuvieron a mi lado estos años... podemos guardar luto, pero debemos recordar algo... Superman sigue aquí. Todo lo que el personaje representa todavía existe y el ejemplo que nos pone sigue aquí. Mi turno de portar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman jamás pasará. Ha sido un gran camino con ustedes, con todo y altibajos", indicó Cavill a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, no existen detalles de lo que sucederá en las próximas entregas del universo de DC pero se espera que se cree una nueva historia después de lo que serán los estrenos que llegarán a la pantalla grande en 2023. En ese sentido, esencialmente se espera un reinicio completo.

La última aparición de Henry Cavill como SupermanAunque se tenía la intención de desarrollar más películas con Henry Cavill interpretando, tal parece que el deseo de muchos llegó a su fin.

En la última película de DC, (Black Adam) Henry apareció portando la capa roja del superhéroe favorito de muchos, declarando a través de sus redes sociales su gran regreso a la pantalla grande.

Cavill explicó en un video subido a su perfil de Instagram que había decidido esperar a que pasara el fin de semana de estreno del filme para que los fans pudieran verlo sin arruinar la sorpresa.

"Ahora que muchos lo han visto, quiero hacerlo oficial: Estoy de vuelta como 'Superman'", anunció en aquella ocasión.

Al final de todo, Cavill anunció la tarde de este miércoles que no regresará a portar el traje de Superman, siendo en la película de ´Black Adam´ su última aparición en el universo de DC.