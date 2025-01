Hospitalizan de emergencia a Lolita Cortés

Lolita Cortés, reconocida actriz y figura emblemática del teatro musical en México, generó preocupación entre sus seguidores tras anunciar que fue hospitalizada de emergencia debido a complicaciones de salud. A través de sus redes sociales, la también llamada "Jueza de Hierro" de La Academia explicó que sufrió una crisis por presión arterial alta, lo que la llevó a perder el conocimiento en múltiples ocasiones.

En un video compartido en sus historias de Instagram, Cortés relató los detalles de su ingreso al hospital, señalando que sufrió más de 20 desvanecimientos debido a su condición. Con un semblante visiblemente afectado, la artista reconoció que su estado se debió a un descuido personal, pues había dejado de tomar su medicación. "Me mandaron a descansar, voy a estar en reposo unas tres semanitas, pero esto fue culpa mía, porque no tomé los medicamentos. Yo ya me sentía bien y dejé de tomarlos hace meses", confesó.

A raíz de su experiencia, Lolita hizo un llamado a sus seguidores para que no descuiden su salud y tomen conciencia sobre los riesgos de la hipertensión. "La presión alta es peligrosa, hay mucha gente que se va por esto, más incluso que por enfermedades como el cáncer. Cuidémonos, por favor", expresó con preocupación.

Este episodio ocurre apenas unos meses después de que Cortés enfrentara un complicado procedimiento médico en julio del año pasado, cuando fue intervenida de emergencia a raíz del cáncer de mama que le fue diagnosticado hace algunos años. En un intento por prevenir una recaída, la actriz también optó por someterse a una histerectomía para reducir riesgos futuros.

Su estado de salud se suma a la reciente polémica que protagonizó con Apio Quijano y Yuridia, quienes reaccionaron a un video viral en el que la actriz interpretaba Tu falta de querer en un karaoke. La respuesta de los cantantes fue tomada por muchos como una revancha por las críticas que Cortés les ha hecho en el pasado sobre su desempeño en la música.

A pesar de las controversias, el foco de atención ahora está en la recuperación de Lolita Cortés, quien ha asegurado que tomará un descanso para estabilizar su salud y regresar con fuerza a sus compromisos artísticos. Sus seguidores han expresado su apoyo en redes sociales, deseándole pronta mejoría.