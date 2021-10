´House of Dragon´ revela su primer tráiler para HBO Max

´House of Dragon´, la serie spin off de ´Game of Thrones´, ha revelado su primer y nuevo tráiler para la plataforma de HBO Max.

De acuerdo al propio aviso que ha acompañado a este primer tráiler de ´House of Dragon´, se ha anunciado que esta serie se estrenará hasta el 2022.

Tal y como se había anunciado anteriormente, ´House of Dragon´ tendrá lugar 300 años antes de los acontecimientos de ´Game of Thrones´ y estará basada en el libro ´Fuego y Sangre´ de George R. R Martin.

De momento, la serie ´House of Dragons´ se centrará en la Casa Targaryen, el principio de su fin y sí, tal y como el primer tráiler lanzado lo revela, habrá dragones por doquier.

El trailer de ´House of Dragon´ comienza con la voz del Príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith):

"Dioses, reyes, fuego y sangre. Los sueños no nos hicieron reyes, sino los dragones" DAEMON TARGARYEN En seguida, imágenes de varias luchas y guerras en la tierra de la nueva serie, ´House of Dragon

´, inundan la pantalla de este

primer tráiler

, como un adelanto a lo que se espera ver en la plataforma de

HBO

Max.

´House of Dragon´ contará también la historia de Viserys

Asimismo, el tráiler presentado por HBO Max de ´House of Dragon´, contará la historia de Viserys, quien asumirá un reto puesto por los señores de Poniente para ocupar el trono de su abuelo, Jaehaerys Targaryen.

La nueva serie de ´House of Dragon´ para la plataforma de HBO Max también traerá nuevos rostros con el nuevo elenco.

Entre los actores confirmados está Paddy Considine quien será Viserys en este spin off de ´GOT´, ´House of Dragon´.

Olivia Cooke también participará en ´House of Dragon´ como Alicent Higtower , Emma D´Arcy como la Princesa Rhaenyra Targaryen, y más.

Para la serie de HBO Max, ´House of Dragon´, los nuevos showrunners serán Ryan Condal y Miguel Sapochnik, director de algunos de los episodios más icónicos de ´Game of Thrones´.