Hoy llega a Netflix el documental sobre Pamela Anderson

Estados Unidos.- Hoy llega a Netflix el documental "Pamela Anderson: Una Historia de Amor", en el que se profundizará en la vida y trayectoria de la actriz canadiense-estadounidense de 55 años, considerada un símbolo sexual todavía hasta la década pasada.

El lanzamiento de la producción será paralelo al de la publicación de un libro que reúne sus vivencias y poesía personal, titulado "Love, Pamela".

"Mi vida ha sido mucho más significativa que un sombrero suave o un video sexual. Hay más en mí que eso.

"No soy una víctima, y no soy la damisela en apuros. He tomado mis decisiones, algunas, obviamente, fueron hechas para mí, pero siempre he sido capaz de encontrarme a mí misma de nuevo", dijo una de las mujeres más sexualizadas en la historia de Hollywood.

El documental, dirigido por Ryan White, es una recopilación de memorias de Anderson, donde se incluye un crudo relato sobre abuso sexual y sorprendentes revelaciones sobre el entorno de la artista.

Toca etapas de su infancia y su crecimiento hasta convertirse en una mujer, pero no únicamente como una belleza sexy de cabello rubio, sino un ser humano sensible que tuvo que callar y sonreír en más de una ocasión.

La produccón corrió a cargo de Brandon Thomas Lee, el hijo mayor de Pamela y Tommy Lee, por lo que todo el contenido está súper cuidado.