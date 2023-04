Imelda Garza narra cómo fueron las últimas horas de vida de Julián Figueroa

Ciudad de México.- Imelda Garza esposa de Julián Figueroa, relató cómo fueron los últimos momentos de vida del hijo de Maribel Guardia.

Lo anterior lo dio a conocer en entrevista exclusiva para el programa "De primera mano" de Grupo Imagen ayer miércoles 12 de abril.

Imelda señaló que Julián se encontraba deprimido porque había sido el cumpleaños de su papá y no había dormido bien por lo que ese día de su muerte decidió ir a la habitación a descansar.

"Estábamos juntos, en la tarde se sentía muy mal porque no había dormido en tres días, estaba muy deprimido por lo de su papá... como a las 6 de la tarde me dijo: me voy a bajar al cuarto de los videojuegos y me voy a tratar de dormir un ratito", menciona la mujer.

"Le fui a tocar la puerta, no me contestó, abrí y vi como que estaba dormido, porque estaba en posición de dormido, las piernas incluso las tenía cruzadas como él dormía, no había nada diferente. Lo toqué de la pierna para moverlo y para tratar de despertarlo y sentí que la pierna estaba como muy fría, entonces prendí la luz y vi que tenía la boca morada".

Señala que en ese momento se asustó mucho e inmediatamente habló a los paramédicos para que lo ayudaran ya que ella se encontraba sola.

La joven relata que cuando acudió al cuarto para ver cómo seguía, se percató que su pierna estaba muy fría.

"Yo enfrenté las primeras horas sola con la policía y los paramédicos. Me limpiaba las lágrimas para subir y que el niño no me viera así, pretender que todo estaba bien porque tenía que dormirlo, y no le podría decir algo así en el momento, no quería que viera a su papá así", finalizó.

Julián no sufrió en su muerte: Imelda Garza

La esposa del hijo de Maribel Guardia señala que no tenía señales de que Julián Figueroa haya sufrido, lo que la mantiene tranquila.

"Lo único que me da paz, es que cuando lo encontré estaba en posición de dormir, no tenía ninguna señal de que hubiera sufrido y yo quiero pensar que se durmió soñando con su papá y que ahí se fue con él".