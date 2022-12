Iñárritu y Guillermo del Toro son precandidatos para los Oscars

La Academia de las ciencias y las artes de Hollywood dio a conocer su lista de precandidatos de 10 categorías para los Oscares, donde destaca la presencia de dos mexicanos: Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu.

La publicación de la shortlist reveló la películas que podrían competir para mejor:

-Largometraje documental

- Cortometraje documental

- Largometraje internacional

- Maquillaje y peinado

- Música (Banda sonora original)

- Canción original

- Cortometraje de Animación

- Cortometraje Live Action

- Sonido

- Efectos Visuales

Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades del mexicano González Iñárritu es la precandidata para Mejor Película Internacional. donde competirá contra Corsage(Austria), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur),entre otras.

Por su parte, Guillermo del Toro, quien competirá por un Oscar con Pinocho por Mejor Música (Banda sonora original), Canción original y Sonido.