Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar días antes de su muerte

A pocas semanas del lamentable fallecimiento de Fernando del Solar, Ana Ferro, viuda del conductor, reveló que Ingrid Coronado demandó a su ex esposo días antes de su muerte.

En una reciente entrevista para la revista ´¡Hola!´, la maestra de yoga habló un poco de la relación que mantenía Coronado y Del Solar, revelando que la presentadora de ´Sexos en guerra´ demandó a Fernando antes de la muerte del padre del también actor, por lo que después de este lamentable suceso y con el dolor que cargó, tuvo que enfrentarse al proceso

"El día después de la muerte de su padre tuvimos un estudio socioeconómico por esa demanda (que interpuso su ex esposa). ´Es la primera demanda que me ponen en mi vida. ¡Nunca me habían demandado!´", recordó Anna.

En tanto, la instructora comentó que como Fernando se encontraba mal, fue ella quien lo ayudó a presentar lo solicitado, pues querían que todo fuera según lo indicaron las autoridades y, además, quería tener todo en orden.

"Él no tenía cabeza para nada. Aun así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo", indicó.

Además, Ferro confesó que existían diferencias entre su esposo e Ingrid acerca de algunos temas referentes a la educación de sus hijos.

"Él no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos, en la que la colegiatura era como las de la universidad", dijo.

Sin embargo, aclaró que Fernando del Solar siempre se preocupó por el futuro de sus dos hijos, por lo que les dejó una propiedad a cada uno.