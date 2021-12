Iron Maiden regresará a México en 2022

INFOBAE.- La banda de rock, Iron Maiden, anunció este lunes 1 de diciembre a través de su sitio web oficial, que el próximo año estarán pisando tierras mexicanas con el "Legacy of the Beast World Tour ´22?, con el que se estarán presentando en el Foro Sol el próximo 7 de septiembre de 2022.

La preventa de boletos para los miembros de su fanclub iniciará el próximo 3 de diciembre, mientras que la preventa Citibanamex será el 6 y 7 de diciembre y la venta general arrancará el 8 de diciembre a través del sitio de Ticketmaster. Aunque aún se desconocen los precios de los boletos en nuestro país, en fechas anunciadas recientemente, los boletos en la sección general no rebasan los 427 pesos mexicanos (sin incluir impuestos).

La banda conformada por Bruce Dickinson y compañía, además anunció que para el show de la CDMX, tendrán invitados especiales que aún no han sido anunciados, sin embargo, los fanáticos de la agrupación ya esperan emocionados ante el anuncio. Anteriormente, la banda había visitado nuestro país en 2019, cuando se presentaron durante tres noches en el Palacio de los Deportes de la CDMX como parte de la gira Legacy of the Beast, e incluso decidieron grabar durante uno de los conciertos un álbum en vivo.

Desde entonces, la banda había prometido regresar a tierras mexicanas, pero la pandemia por el Covid - 19, lo hizo imposible. A pesar de esto, la banda continuó grabando música y durante 2021 publicaron Senjutsu, su decimoséptimo disco. El pasado 15 de julio cuando Iron Maiden estrenó The Writing on the Wall, la primera canción publicada después de más de seis años de ausencia en la industria musical y el cual sería el primer sencillo de su decimoséptimo trabajo discográfico.

Senjutsu es un álbum con 10 canciones que fueron producidas por Kevin Shirley ,uno de los grandes colaboradores musicales de la agrupación, junto a Steve Harris y el álbum fue grabado en el 2019, antes de la pandemia en el Guillaume Tell Studio de París.

"Todos estamos muy emocionados con este álbum. Lo grabamos a principios de 2019 durante una pausa en la gira de Legacy para poder maximizar nuestras giras y a la vez tener un largo período de preparación antes del lanzamiento para preparar un gran arte del álbum y algo especial como un video", comentó el vocalista Bruce Dickinson durante una entrevista con NME magazine.

"Las canciones son muy variadas, y algunas son bastante largas. También hay una o dos canciones que suenan bastante diferentes a nuestro estilo habitual, y creo que los fans de Maiden se sorprenderán, ¡En el buen sentido, espero!", finalizó Dickinson cuando fue cuestionado sobre el sonido que tendría este álbum ante la revista de espectáculos.

El álbum Senjutsu fue publicado el 3 de septiembre de 2021 y alcanzó el puesto número 3 en la lista de álbums del Billboard Hot 200, el cual hasta la fecha, sigue siendo la posición más alta que ha alcanzado la agrupación durante toda su carrera en el chart más importante de la industria musical.

Pero, ante el regreso de la banda de los escenarios de nuestro país, el vocalista Bruce Dickinson comentó vía Twitter: "no podemos esperar a que todos vean lo que tenemos planeado. Toda la banda ha disfrutado mucho de la gira Legacy y ahora estamos ansiosos por volver a la carretera para tocar en vivo, divertirnos y ver a todos de nuevo".

Las fechas para la gira mundial ´Legacy of the Beast´ comenzarán en mayo de 2022 en Croacia, y luego seguirá el tour por distintas partes de Europa, donde contará con la participación de Lord of the Lost.