Ricardo Salinas explota en contra de fans de Katy Perry por criticas a Venga la Alegria

La reciente visita de Katy Perry al programa matutino Venga la Alegría desató una ola de críticas en redes sociales, convirtiéndose en un tema viral en plataformas como TikTok, Facebook y X (antes Twitter). Usuarios señalaron que la cantante estadounidense se mostró incómoda en varias de las dinámicas organizadas en su honor, incluyendo un homenaje musical con sus mayores éxitos.

Uno de los momentos más controvertidos involucró al conductor Ricardo Casares, quien fue acusado por internautas de hostigar a la artista al buscar forzar sonrisas y momentos de convivencia para sus historias en redes sociales.

Las críticas no se detuvieron ahí. Muchos usuarios consideraron que la producción del programa no estuvo a la altura de una estrella de talla internacional como Katy Perry, señalando las dinámicas como poco atractivas y mal planeadas.

Ricardo Salinas responde a las críticas

El presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, no tardó en salir en defensa de Venga la Alegría y sus conductores. A través de su cuenta de X, reposteo un video en el que se muestra a Katy Perry aparentemente disfrutando del homenaje y calificó a los críticos como ignorantes.

"Mucho chairo pen**** ni va a entender lo que en este video se dice porque no hablan inglés, pero gracias por venir #KatyPerryEnVLA. We spend some money in our TV shows. Ya inició la preventa para los tarjetabientes de @BancoAzteca!!", escribió el empresario.

Polémica en redes sociales

Mientras algunos seguidores respaldaron las palabras de Salinas Pliego y defendieron al programa, otros insistieron en que las imágenes mostraban a una Katy Perry incómoda y poco impresionada con la producción.

El incidente ha dividido opiniones, resaltando nuevamente el desafío de los programas de televisión mexicana al recibir figuras internacionales y satisfacer tanto al público local como a los artistas invitados. Por ahora, Venga la Alegría permanece en el ojo del huracán.