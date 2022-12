James Cameron ya piensa en hacer Avatar 6 y 7

Estados Unidos.- Una de las películas más esperadas por los cineastas es 'Avatar: El camino del agua', que después de 13 años regresará a la pantalla grande y estará de vuelta con su segunda entrega. Sin embargo, este apenas será el comienzo de su largo trayecto, ya que James Cameron tiene previsto lanzar Avatar 6 y 7.

A falta de dos semanas para el estreno de la película, el productor, James Cameron, realizó una entrevista para The Hollywood Reporter, donde mencionó que cree aún puede trabajar en seis o siete películas antes de su retiro, por ende, debe de preparar a su sucesor para continuar con la franquicia, eso en caso de que el público así lo desee.

"Tendría 89 (años) para entonces. Obviamente, no voy a poder hacer películas de Avatar indefinidamente con la cantidad de energía requerida. Tendría que entrenar a alguien sobre cómo hacer esto, porque, no me importa cuán inteligente seas como director, si no sabes cómo hacer esto", declaró James.

Además añadió que, por ahora, los guiones de Avatar 3 está completamente terminados, al igual que el de Avatar 4.

"Todo está escrito, de pies a cabeza, cuatro guiones completamente diseñados. Sabemos exactamente a dónde vamos, si tenemos la oportunidad de hacerlo. Y esa oportunidad simplemente estará impulsada por el mercado, si la gente la quiere, si esta película les gusta lo suficiente", indicó Cameron.

Asimismo, el ganador del Óscar expresó el complicado proceso que pasaron realizar la secuela, pues la filmación comenzó en el año 2017, y después de una recuperación post pandemia, no están tan seguros si Avatar 2 será exitosa como para recuperar la inversión que pusieron en ella.

Todo lo que llegue a pasar será decisivo para el futuro de la franquicia, ya que podría terminar antes de lo planeado.