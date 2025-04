Directora de Frida rompe el silencio: respalda denuncia de Salma Hayek contra Weinstein

A más de veinte años del estreno de Frida, la directora Julie Taymor ha hablado por primera vez sobre el acoso que Salma Hayek sufrió por parte del productor Harvey Weinstein durante el rodaje de la película. En una reciente visita a México, Taymor expresó su apoyo a la actriz mexicana y reveló que también atravesó situaciones similares.

"Yo sabía un poco, porque pasé por lo que ella pasó", confesó Taymor en una entrevista con el programa Ventaneando. Aunque reconoció no haber presenciado todo lo que ocurrió, sí fue testigo de parte del comportamiento inapropiado del productor. "Salma pasó por muchísimo con él", aseguró, destacando que, pese a todo, ambas querían sacar adelante el proyecto.

La cineasta recordó el impacto que le causó conocer a Hayek, a quien describió como una mujer decidida e inteligente, aunque constantemente reducida a un estereotipo por su apariencia. "Ella era tan inteligente, y había sido tratada como un objeto", lamentó Taymor.

Fue en 2017, en plena expansión del movimiento #MeToo, cuando Salma Hayek hizo pública su experiencia a través de un ensayo publicado por The New York Times, titulado Harvey Weinstein is My Monster Too. En él, relató los abusos que enfrentó: desde presiones para realizar escenas íntimas no pactadas hasta amenazas de cancelar el filme si no accedía a ciertas exigencias.

Las declaraciones de Julie Taymor no solo reafirman el testimonio de Hayek, sino que suman una nueva voz al coro de denuncias contra Weinstein, quien ha sido señalado por más de 80 mujeres.