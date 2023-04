Julión Álvarez, no presume lujos, es captado bañándose en río y usando Sabilé

Pese a que por un día de trabajo puede cobrar hasta tres millones de pesos, el cantante Julión Álvarez, sorprende nuevamente a las redes sociales al subir un video bañándose en el rio, usando un shampo de 35 pesos.

Hace unas semanas se hizo viral el video del cantante Julión Álvarez que fue captado cuando se desplazaba en un camión que lo trasladaría de un área a otra del Aeropuerto de Guadalajara y a petición de los pasajeros cantó una estrofa de su éxito Terrenal, luego de reconocer que aún le da un poco de pena, que la gente lo admire tanto.

El domingo pasado, en plenas vacaciones de Semana Santa, el usuario de TikTok naboryañez, quien es un fotógrafo profesional y quien acompañaba al cantante subió un video que duró escasos 33 segundos en los que se observa al intérprete de éxitos como "Te hubieras Ido Antes" y "Y Así Fue", bañándose en el río.

"Ya comenzó la Semana Santa, y tu en Cancún y el comiendo atún..... @Julión Álvarez" señala el texto que acompaño el video.

En las imágenes, Julión, está rodeado de algunas personas, quienes lo grabaron con la cabeza bien enjabonada, pero no con shampoo de lujo, sino con Savilé el cual tiene un costo la botella de 750 mililitros de entre 35 y 40 pesos.

En el video le preguntan: "Julio bañándote" a lo que contesta, " a hue40 mi amigo y no me quiero parar porque no quiero apantallar" bromeó el cantante mientras le echaba agua a sus acompañantes.

El video de inmediato se hizo viral y entre los miles de comentarios se leen reacciones positivas a la humildad del cantante:

"Siempre humilde, con su shampoo savilé", "que playa ni que playa, si es de lo más lindo estar en el río rodeado de agua limpia y de naturaleza", "la humildad y la sencillez la lleva en el alma", "este es el claro ejemplo que para ser feliz no se necesitan lujos", "y los que no tienen dinero gastando lo que no tienen en Cancún" y "lo que es tener dinero y no olvidar de donde vienes".