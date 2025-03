Justin Bieber se sincera sobre su lucha con el síndrome del impostor

Estados Unidos.- El cantante Justin Bieber ha sorprendido a sus seguidores al compartir una reflexión en su cuenta de Instagram sobre su lucha con el síndrome del impostor. En su mensaje, reveló que con frecuencia se siente "egoísta" e "incompetente", lo que ha generado un gran impacto entre sus fanáticos.

"Si ellos supieran todo lo que pienso, si supieran que juzgo todo, que soy un egoísta... ellos no me dirían eso. Digo todo esto para decir que si te sientes como yo, bienvenido al club; definitivamente siento que no estoy preparado y calificado la mayoría de las veces", escribió el artista en sus redes sociales.

Bieber, quien ha sido una de las estrellas más influyentes del pop desde su adolescencia, ha hablado en diversas ocasiones sobre sus batallas con la ansiedad, la depresión y las presiones de la industria musical. Ahora, al abordar el síndrome del impostor, deja ver otra faceta de sus luchas internas, donde la autopercepción negativa ha sido un obstáculo constante en su vida.

A pesar de su éxito innegable, el cantante ha confesado que, en muchas ocasiones, siente que no merece el reconocimiento que recibe. "La gente toda la vida me dijo: 'Wow, Justin, tú te lo mereces', y personalmente siempre me sentía alguien no merecedor de todo aquello, como si yo fuera un fraude. La gente me decía que yo merecía algo bueno, yo mismo me hacía sentir que no y me autosaboteaba", escribió en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Bieber ha servido para abrir un diálogo sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de normalizar estas conversaciones en la industria del entretenimiento. Sus palabras han sido recibidas con apoyo y admiración por parte de sus seguidores, quienes valoran su valentía al hablar abiertamente sobre sus sentimientos.

¿Qué es el síndrome del impostor?

El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que una persona duda de sus logros y siente un miedo persistente a ser expuesta como un "fraude", a pesar de contar con evidencia de su éxito. Este trastorno afecta a personas en diferentes ámbitos y es común entre figuras públicas que enfrentan grandes expectativas y presiones.