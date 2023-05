Karely Ruiz cambia de look tras terminar con Santa Fe Klan

Hermosillo, Sonora.- Hace poco, Karely Ruiz disfrutó de unos días en la ciudad de Guatemala. Durante su estancia en el país, se mantuvo en contacto con sus fanáticos, compartiendo sus ansias por renovar su apariencia. Tras separarse del rapero Santa Fe Klan y confirmar su soltería, finalmente se decidió a dar el paso.

Ayer, la famosa modelo de OnlyFans sorprendió a sus más de nueve millones de seguidores en Instagram al revelar su sorprendente cambio de look. En una serie de provocativas fotografías, Karely lució un nuevo corte de cabello junto con un deslumbrante bikini de color azul rey. El pie de foto incluye la frase "Una irresistible belleza", acompañada por emojis de labios y rostros juguetones, agregando un toque divertido a su mensaje.

Karely Ruiz deja atrás su larga cabellera y optó por un elegante corte bob

La publicación ha recibido una abrumadora respuesta, acumulando más de 700 mil "me gusta" y generando alrededor de 3 mil comentarios. Los elogios hacia su belleza y la opinión de que el nuevo corte le favorece son constantes entre los comentarios. Sin embargo, también hay algunos usuarios que se muestran burlones y despectivos, señalando si se trata de un cierre de ciclo por su ruptura con Santa Fe Klan y otros la acusan de haberse excedido con sus cirugías plásticas.

"Creo que ya abusó del bisturí y no es envidia, lo digo de la forma más humilde posible, porque sé bien que de los cuerpos ajenos no se habla ni opina, pero debería alarmarnos que niñas de 23 años ya luzcan como mujeres de 40 después de una buena tuneada". "No concuerdo con esas personas que le están colocando palabras que la pueden ofender como ´silicón´, pero tenemos que reconocer que algo malo ha pasado ya con quien era".

Por su parte, la joven influencer de 23 años, oriunda de Monterrey, optó por no responder a dichos comentarios y, en cambio, decidió compartir nuevas historias donde continúa mostrando su nuevo aspecto y reafirmando su estado de soltería.