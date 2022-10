Karely Ruiz comparte dirección y cuenta bancaria para que le envíen regalos

Nuevamente, Karely Ruiz se ha visto envuelta en la polémica, luego de que compartiera con sus millones de seguidores su dirección y su número de cuenta bancaria para que le manden regalos en su cumpleaños número 22, el próximo 28 de octubre.

A través de historias en su cuenta oficial de Instagram, la influencer dio a conocer qué varios de sus fans se encontraban solicitándole una dirección para hacerle llegar un regalo, por ello, decidió hacerlo público.

Sin embargo, dejó en claro que esa no es su residencia, pero indicó que habrá gente que los recibirá.

"Chicos estoy recibiendo muchos mensajes de fans que me quieren enviar un regalito por mi cumple, aquí les dejo una dirección donde pueden enviármelo (NO ES MI CASA) pero los van a estar recibiendo en ese lugar. Secoya 717, Los Ébanos, Apodaca", escribió.

Posteriormente, Karely compartió una captura de pantalla de un mensaje enviado por parte de un seguidor, donde le pedía otra opción para que le pudieran hacer llegar algo, por lo que, les pasó una cuenta bancaria.

"Muchos me dijeron que, pues vivían muy lejos de Mty y que no podían venir hasta acá, entonces me pidieron mi número de cuenta y ustedes saben qué no lo hago por interesada, pero aprecio mucho su dedicación hacia mí, los amo demasiado", agregó.