Karely Ruiz envía mensaje a Andrés García, recientemente hospitalizado

Ciudad de México. – Tras conocer el estado de salud en el que se encuentra Andrés García, quien, por cierto, recientemente tuvo que ser hospitalizado de emergencia, la modelo Karely Ruiz aprovechó para mandarle un mensaje vía redes sociales.

Fue a través de una historia en su cuenta de Instagram, en donde la regiomontana envió sus mejores deseos al histrión de 82 años de edad.

"Mi querido Andrés García, deseo que te recuperes bien de salud, eres un hombre con toda la extensión de la palabra", escribió Ruiz.

Recientemente, la familia de Andrés García publicó un video en el canal de YouTube del retirado actor, en donde se le pudo ver con cierta decadencia en su estado de salud.

De hecho, el propio canal de García llegó a escribir que el final del actor estaba cerca y relató además una nueva caída que le había provocado una herida en la zona de la frente, misma que necesitó ser suturada.

"Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final", fue lo escrito en la descripción del clip.

En cuanto a la reciente hospitalización de Andrés García, este detalle fue revelado por el actor Roberto Palazuelos, quien aseguró haberse contactado con familiares del puertorriqueño y que esperaba irlo a visitar pronto.

Recordando el encuentro entre Karely y Andrés García

El pasado mes de mayo, la modelo de OnlyFans fue a Acapulco a visitar a Andrés García, quien solicitó su presencia, aparentemente, para que participara en su serie biográfica.

El encuentro entre ambos fue compartido a través de sus respectivas redes sociales, en donde se les pudo ver platicando, riendo y hasta tomándose fotografías.