Karely Ruiz lo hace de nuevo y comprajuguetes para donar a niños con discapacidad

Karely Ruiz, una de las figuras más populares en redes sociales, volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no fue por sus fotos o videos, sino por un gesto solidario que conmovió a sus seguidores. La influencer regiomontana compartió en su cuenta de TikTok un video donde se le ve comprando regalos para una posada navideña dedicada a niños con discapacidad.

"Comprando regalitos para una posada de niños con discapacidad, se merecen eso y más", escribió Karely en la descripción del video, destacando que este tipo de acciones no son nuevas para ella. Según comentó, lleva años siendo madrina de instituciones que apoyan a menores con discapacidad, una causa que le toca de cerca, ya que su propia hermana vive con esta condición.

120 regalos y un compromiso que trasciende

En el video, Karely, de tan solo 24 años, aparece recorriendo los pasillos de una juguetería, seleccionando con detalle carritos, muñecas y otros juguetes para asegurarse de cumplir con las necesidades de los 120 niños que recibirían los obsequios. La creadora de contenido expresó su entusiasmo por la actividad, asegurando que planea llevar juguetes extra para donarlos a otros niños, ya sea en fundaciones o directamente en las calles.

"Ya no sabemos cuántos juguetes llevamos, pero vamos a llevar de más para regalar a niños que lo necesiten. Les voy a grabar el día de la posada, esos niños son increíbles, transmiten mucha paz", compartió.

Más que una influencer, una "Santa Claus" para muchos

La modelo de OnlyFans también se mostró emocionada al compartir que este año se siente como "Santa Claus". En tono relajado y alegre, comentó que ya imagina los regalos que tendrá que conseguir en el futuro para su hija, Madisson, cuyo nacimiento espera con ilusión.

"Lo bueno que Madisson todavía no está, pero ya me imagino la lista que me va a hacer. Ni modo, tiene que ganársela", bromeó.

Un impacto positivo en redes sociales

El gesto de Karely fue recibido con una ola de comentarios positivos en redes sociales. Sus seguidores destacaron que, a pesar de las críticas que a menudo recibe por su trabajo en plataformas como OnlyFans, acciones como esta demuestran que utiliza su influencia para apoyar a quienes más lo necesitan.

La generosidad de Karely Ruiz es un recordatorio de que la solidaridad no tiene etiquetas ni límites, y que cualquier persona, independientemente de su profesión o estilo de vida, puede marcar una diferencia en la vida de los demás. Este espíritu navideño, liderado por una influencer joven y popular, envía un poderoso mensaje de empatía y compromiso hacia las causas sociales.

Para muchos, Karely no solo es una modelo de redes sociales, sino también un ejemplo de cómo combinar éxito personal con responsabilidad social.