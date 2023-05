Karla Panini lanzará proyecto 'Se dice de mí' para contar su verdad

Monterrey.- La comediante Karla Panini publicó en sus redes sociales que prepara un proyecto donde contará su verdad en el caso de su amiga y compañera de trabajo, Karla Luna.

De acuerdo a tráiler que lanzó en su cuenta de Instagram, la producción se llamará "Se dice de mí". En el video se escuchan comentarios de distintos periodistas de espectáculos, así como los comentarios que recibió por parte de los usuarios de las redes sociales.

"Porque siempre siempre hay dos versiones y hay que escuchar las 2 de boca de los protagonistas", "Panini sin hacer tantas olas ya armó su proyecto los otros llevan mil años queriendo hacer su dichosa serie. Ni mede ataquense... Les va a tocar soportar una vez más", "Tu versión ya la sabemos y siempre dices la misma. Te burlas de todos hasta de la familia de Luna, según tu, todo lo tomas con humor, siempre niegas lo que dicen incluso lo que Luna decía antes de fallecer, según tu, tu no hiciste nada malo en bajarle el marido a tu mejor amiga y compañera", fueron algunos de los comentarios que recibió.

No la extraño porque aquí está: Karla Panini sobre Karla LunaEl año pasado, Karla Panini aseguró que no extraña a Karla Luna, y es que, señaló, la esencia de la comediante fallecida en 2017 está presente en sus hijas Sara y Victoria.

La conductora nacida en Monterrey declaró, en una charla con Miguel Ángel Cantú, del podcast ´Pragmático´, que las aptitudes de Karla, como su capacidad para pintar, aunado a su personalidad atrevida, son factores que comparten las chicas, a quienes aparentemente ve con frecuencia.

"La otra vez me preguntaron en mi Instragram si yo la extrañaba (a Karla) y mi respuesta fue: no la extraño porque aquí está. La veo en Sara, la veo en Victoria. La veo cuando Sara canta, canta muy bonito y Luna cantaba bonito. La veo en Victoria cuando pinta, Karla era muy artística, pintaba cuadros y le salían muy bonitos. La veo en Sara cuando se arregla en las mañanas para ir a la escuela, es muy coqueta y así era Karla también. La veo en Victoria cuando es bien atrevida, no le da miedo nada, esa era Luna, era muy atrevida", resaltó Panini.

¿Qué pasó entre Karla Luna y Karla Panini?Se trata de una de las fracturas de relación de amistad más polémicas de los últimos años en México. Luna y Panini eran compañeras de trabajo y tenían una amistad sólida, pero todo comenzó a desmoronarse cuando hubo de por medio un triángulo amoroso.

En el año 2013 Panini se divorció de Burgos y Luna hizo lo propio de Américo Garza, luego de enterase que éste último le había sido infiel con su amiga Panini.

Los problemas escalaron y Luna aseguraba que la cosa no había quedado ahí, ya que acusó a ambos de robarle parte de sus ganancias de los shows que hacían como "Las Lavanderas":

Después la salud de Karla Luna se vio trastocada por el cáncer, enfermedad con la cual estuvo batallando por varios años hasta que falleció en 2017.