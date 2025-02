Karla Sofía responde ante ser excluida de gira promocional de Emilia Perez

La actriz española Karla Sofía Gascón, nominada al Óscar a la mejor intérprete femenina por su papel en la película Emilia Pérez, se encuentra en el centro de una intensa polémica tras salir a la luz una serie de mensajes xenófobos que publicó hace años en redes sociales. A pesar de la controversia, Gascón asegura no tener "nada que esconder" y se declara víctima de la llamada "cultura de la cancelación".

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la actriz, quien se ha convertido en la primera mujer transexual en optar a este prestigioso galardón, expresó que en los últimos días ha vivido "una montaña rusa de emociones". Gascón, que estará ausente de los eventos clave previos a la ceremonia de los Óscar en Los Ángeles, defendió su trayectoria y pidió comprensión ante su proceso personal y artístico.

"He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante un tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy. Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida", escribió la actriz.

Según informó el medio especializado The Hollywood Reporter, Gascón ha sido retirada de la campaña promocional de los Óscar de Emilia Pérez, la película que le valió la nominación, tras el escándalo generado por sus antiguas publicaciones. Este movimiento ha levantado un debate sobre el impacto de la "cultura de la cancelación" en la industria cinematográfica y en la vida de quienes son señalados por errores del pasado.

En su mensaje, Gascón cuestionó a los expertos de Hollywood y a los periodistas que han seguido su carrera: "Les pregunto, ¿cómo avanzar?". La actriz agradeció a quienes han reconocido su trabajo y han apoyado su proceso, incluyendo a los festivales que han celebrado su película, a su equipo, a sus compañeras de reparto, al director Jacques Audiard, a la productora y a la prensa que ha comprendido su situación.

"Quiero agradecer a quienes han reconocido mi trabajo, a los festivales que han celebrado nuestra película, y a cada persona que ha sido parte de este viaje. A mi equipo, mis compañeras, al extraordinario Jacques Audiard, nuestra productora, el increíble crew, la prensa y, sobre todo, a quienes han apoyado y comprendido mi proceso", concluyó.

La polémica llega en un momento crucial para la industria del cine, ya que los académicos de Hollywood tienen hasta el 18 de febrero para votar por los ganadores de los premios Óscar de este año. Mientras tanto, el caso de Karla Sofía Gascón ha reabierto el debate sobre cómo la industria maneja los errores del pasado de sus artistas y cómo se equilibra la responsabilidad personal con la redención y el crecimiento.

Gascón, quien ha sido pionera en visibilizar a las personas trans en el cine, enfrenta ahora un desafío que va más allá de la pantalla: navegar entre el reconocimiento artístico y las consecuencias de un pasado que ha resurgido en el momento más importante de su carrera. Su mensaje es un llamado a la reflexión sobre cómo la sociedad y la industria del entretenimiento abordan la complejidad humana en la era de las redes sociales y la "cultura de la cancelación".