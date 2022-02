Kristen Stewart dijo no está interesada en ganar un Oscar ahora esta nominada a uno

Desde el estreno de ´Spencer´ en el pasado Festival de Cine de Venecia, Kristen Stewart por su trabajo se sabía seria una de las grandes contendientes a todos los premios en 2022. De hecho, su interpretación como la princesa Diana durante un fin de semana crítico en su relación con la realeza británica parece ser tan buena que muchos la han apuntado como la próxima ganadora del Oscar.

Sin embargo, la actriz no está interesada en formar parte de esa conversación. En entrevista con Variety, Stewart dijo que ganar el premio «no le importa un carajo» y destacó a los Oscar como «una cosa curiosa«

Actualmente Stewart figura como la favorita a conseguir el premio a Mejor Actriz. Sin embargo, en su camino hay otras intérpretes que podrían adelantarla y quitarle la estatuilla. Jessica Chastain también podría dar la sorpresa y obtener su primer Oscar gracias a su trabajo como la telepredicadora Tammy Faye Messner en ´The Eyes of Tammy Faye´ u otra de las favoritas Nicole Kidman en "We are the Richards"

Será hasta el 27 de marzo de 2022 que sabremos si Kristen Stewart sigue sin interés por ganarse un Oscar o si la academia no le hará un desaire por sus declaraciones.