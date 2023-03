Kristen Stewart dirige el cortometraje ´The Film" de la banda boygenius.

Kristen Stewart tomó la batuta de la trilogía musical y visual titulada "The Film" cuya creación corrió a cargo de boygenius, la superbanda conformada por Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker a propósito de la salida del disco The Record (este 31 de marzo).

boygenius es una de las propuestas musicales más emocionantes en los últimos años, pues integra a tres de las compositoras e intérpretes más aclamadas de los últimos años que conservan un sonido indie que enfatiza en las letras y los conceptos más allá de los preceptos comerciales.

Por eso no es extraño que hayan elegido a Kristen Stewart para dirigir los tres videos de las rolas "$20", "Emily I´m Sorry" y "True Blue" de boygenius. La actriz nominada al Oscar ya había dirigido otros videos musicales como "Take Me Down to the South" de Sage + the Saint en 2014 y "Down Side of Me" de Chvrches. Pero esta colaboración entre Kristen Stewart y boygenius es otra cosa.

The Film tiene tres videos musicales, cada uno protagonizado por una de las integrantes de boygenius. Se trata de un ejercicio visual y narrativo interesante que muestra tres historias diferentes, protagonizadas por boygenius, que hacia el final de cada uno se unen para tener una congruencia no necesariamente lineal.