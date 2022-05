"La detesto": Laura Bozzo confesó que Pati Chapoy le ha hecho la vida imposible

Recientemente, durante una transmisión de ´La Casa de los Famosos´, Laura Bozzo se sinceró y compartió la razón por la que no se lleva con Pati Chapoy.

Así mismo, en una charla casual con los integrantes del reality, Brenda Zambrano cuestionó a la conductora si se llevaba bien con Pati Chapoy, a lo que la peruana inmediatamente contesto: "la detesto".

En tanto, ´El Potro´ le pidió a Laura que contará la historia del porqué su desagrado por Pati, a lo que la presentadora dijo: "Me hacía la vida imposible, mandó que una gente que le teñía (el pelo) me tiñeran a mí y me quemaron toda la parte de acá del pelo".

Según versiones de Bozzo, la presunta agresión fue debido a que ella tenía mucho rating a diferencia del que tenía la presentadora de espectáculos.

"Es que yo llegué y arrasé, arrasamos el rating era alucinante, ella hacía 3 puntos y yo 17, o sea imagínate, entonces se armó un lío", detalló.

En tanto, la conductora contó que otra situación que molestó a Chapoy fue cuando Celia Lora le concedió una entrevista del accidente de tránsito en el que se vio involucrada.

"Celia le dijo a sus papás, no a mí me entrevista mi tía Laura, incluso cuando fue su accidente, del choque, yo la saqué. Apoyé en arreglar ese problema y la Chapoy estaba furiosa", mencionó.