'La Mole' manda fuerte mensaje tras salida de Adrián Marcelo

El comediante Iván "La Mole" se pronunció en una historia de Instagram luego de la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos.

En su red social, el también influencer hizo referencia a que las cosas ya no serán lo mismo luego de esta decisión.

"La Mole", desde que Adrián ingresó al reality show mostró su apoyo en sus redes sociales. El pasado mes de agosto se pronunció luego de que su amigo fuera criticado en Internet por sus comentarios.

"Que todos te den la espalda, que todos se bajen del carro. Carnal, si no tenemos que jugárnosla, no la jugamos. Es ley de vida: a los amigos, a los verdaderos amigos, no se les abandona. @adrianmarcelo10", se lee en la publicación que es acompañada junto a una fotografía donde se están abrazando.

La amistad entre ambos nació hace aproximadamente 9 o 10 años en Multimedios cuando coincidieron en Mitad y Mitad.

<amp-img height="1120" src="/u/fotografias/m/2024/9/4/f768x1-258942_259069_5050.png" width="768" layout="responsive" i-amphtml-layout="responsive"></amp-img>

Adrián Marcelo abandona La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo abandonó La Casa de los Famosos México la madrugada de este miércoles 4 de septiembre, después de pelear con sus compañeros Gala Montes y Arath de la Torre, además después de que la conductora Odalys Ramírez lo cuestionó al aire por un comentario que hizo la noche de la expulsión de Gomita; "Una mujer menos para maltratar".

También tres patrocinadores salieron de la producción de Televisa alegando mala conducta de algunos de los habitantes que no representaban los valores de sus marcas.

"La jefa" convocó a los habitantes y les leyó un comunicado donde les informó la decisión de Adrián.

Así, después de una acalorada discusión con Gala Montes y Arath de la Torre, sobre los posicionamientos del fin de semana, Adrián pidió salir de La Casa de los Famosos México en plena gala de este martes.

"No voy a jugar ningún juego. Exijo ver a... yo ya hasta aquí llegué, jefa", dijo Adrián.