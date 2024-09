Adrián Marcelo pide salir de La Casa de los Famoso México; 'hasta aquí llegué, jefa'

Adrián Marcelo pidió su salida de La Casa de los Famosos México, tras argumentar que las cosas en la competencia habían escalado a algo serio.

Así, después de una acalorada discusión con Gala Montes y Arath de la Torre, sobre los posicionamientos del fin de semana, Adrián pidió salir de La Casa de los Famosos México en plena gala de este martes.

"No voy a jugar ningún juego. Exijo ver a... yo ya hasta aquí llegué, jefa", dijo Adrián.

"Si no quieres tomar en cuenta esto, discúlpame con todo respeto ya no es un tema que me interese, espero a mi representante", continuó el youtuber.

Karime Pindter también consoló a Gala y dijo que ella la apoyaba y que no la defendió frente a todos porque no es buena en momentos de confrontación.

Los espectadores de La Casa de los Famosos expresaron que Briggitte Bozzo no apoyó a Gala y decidió tomar una actitud neutra, lo cual fractura su lazo con el "Equipo Mar" y así, su posible pase a la final.

El reality de La Casa de los Famosos está en su semana siete, por lo que todavía quedan tres eliminaciones antes de la final el 29 de septiembre.

El equipo de la habitación mar lleva la delantera con cinco de sus integrantes y se perfilan como los favoritos del público, por lo que el ganador sería de esa habitación, como se perfiló en la temporada pasada con el equipo infierno.

Quienes continúan en la competencia por el premio de los 4 millones de pesos son: