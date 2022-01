La verdad sobre el supuesto rompimiento entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz

INFOBAE.- Luego de que Tania Ruiz levantó sospechas sobre una posible ruptura de su noviazgo con el expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, ahora la modelo compartió algunas fotografías para disipar cualquier rumor e insinuar que continúan muy felices en la relación.

Desde su cuenta de Instagram, la maniquí publicó algunas instantáneas de sus manos sosteniendo las del exfuncionario mexicano y compartió con sus seguidores cuál es la canción que ambos comparten: el tema del cantante mexicano Luis Miguel, Amarte es un placer.

"With MY LOVE (con MI AMOR)", escribió Tania en una fotografía para asegurar que continúan juntos. "Nuestra canción", completó en otra historia que publicó en la plataforma digital.

Estas publicaciones podrían poner punto final a las especulaciones sobre un supuesto distanciamiento entre Enrique Peña Nieto y Tania. Además, hay que recordar que la modelo compartió las recientes fiestas navideñas con la familia del expresidente, tal como dejó ver en sus redes sociales.

El rumor sobre un supuesto distanciamiento surgió por la publicación que hizo Tania en sus redes sociales hace unos días. En el post, Ruiz escribió un mensaje de año nuevo que fue interpretado por muchos como una reflexión de ruptura.

"Dios no quiere que te vayas de esta vida sin haberla vivido realmente, sin haber sido realmente tú. Algunas personas se fueron, no todas las personas son amigos y muchas veces esperamos más de lo que algunas veces recibimos. Pero eso sí tengan lo por seguro que quienes se quedaron contigo son reales", escribió la también influencer.

En el mensaje donde la empresaria envía bendiciones y los mejores deseos para sus seguidores algunos señalaron que cuando se refiere a que "algunas personas se fueron" podría estar hablando del priista. Incluso, Tania reveló que ha decido dejar todo en las manos de Dios, por lo que no se preocupará por lo que sea que esté pasando en su vida.

En un segundo mensaje, Ruiz se dijo lista para lo que el futuro le depare y con la mejor actitud para recibirlo: "Doce meses, un corazón feliz, una actitud positiva, 4 estaciones, un estado de paz, unos ojos que ven hacia adelante, un alma que les desea el bien, 365 nuevos días, 365 de oportunidades", expresó.

Hay que recordar que la pareja comenzó su noviazgo desde el 2019 y la última vez que se les vio juntos fue el pasado mes de octubre, cuando Tania celebró su cumpleaños en la ciudad italiana de Roma, hecho que fue duramente criticado al viralizarse un video donde una turista mexicana le grita ´ratero´ al exmandatario y asegurándole que pronto pisaría la cárcel.

Tras el video que se viralizó rápidamente, la oriunda de San Luis Potosí escribió en su cuenta de Instagram una dedicatoria que posiblemente esté relacionada con el suceso, pues aunque no escribió destinatario, sí aseguró que "no la conocen", probablemente aludiendo al tema.

"Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme, saber mi nombre no implica conocerme", escribió la modelo en una historia.

Sin embargo, a pesar de las especulaciones y los escándalos que enfrentaron a lo largo del 2021 e, incluso, desde que comenzó su relación cuando se les vio desfilar por las calles de España, tal parece que la pareja continúa junta e inaugura el 2022 con el pie derecho.