Lalo Mora tocó a fan porque se iba a caer, se justifica; dice que se iba a caer por culpa de la seguidora, quien se espantó y lo empujó.

El cantante enfrentó las polémicas en las que se ha visto envuelto, luego de ser señalado por hacer tocamientos indebidos y besar a sus fanáticas.

Incluso, el ´Mijis´, legislador de San Luis Potosí, interpuso una demanda contra Lalo Mora, a quien ahora, le dio la bienvenida "al infierno".

Lalo Mora justifica tocar a fan; ella lo empujó, dice

Lalo Mora enfrenta la polémica tras ser grabado haciendo tocamientos a sus fanáticas, sin su consentimiento. El cantante asegura que se iba a caer y por ello se agarró de ella.

Entrevistado por los micrófonos de ´Hoy Día´, Lalo Mora aclaró la polémica reciente, en donde se le ve tocando el seno a una fan, quien mostró una cara de disgusto.

El ´Rey de mil coronas´ aseguró que no tocó de manera consciente a la fanática, sino que esta se espantó y lo empujó, y su mano terminó en su seno.

"Me iba a caer, la muchacha se asustó, me aventó, no, no me agarré, sencillamente se asustó y me aventó ella".

LALO MORA, CANTANTE.

"No estás viendo cómo ando, qué onda con ustedes", fue lo primero que Lalo Mora contestó al reportero, tras cuestionarlo sobre el tocamiento a su fan.

Lalo Mora le pidió una disculpa a su fan y reconoció haber llorado por la manera en que lo han criticado.

Lalo Mora dice que el Covid-19 le afectó las piernas

Lalo Mora, quien justificó el acoso a sus fanáticas por que se iba a caer, asegura que su contagio de la Covid-19 lo dejó afectado en las piernas.

El cantante de regional mexicano, sufrió de un fuerte contagio del nuevo coronavirus, motivo por el cual tuvo que ser internado por varias semanas en el hospital.

Sin embargo, las críticas siguieron apuntándolo cuando se le captó besando a sus fanáticas en la boca, pues dijeron no reflexionó sobre la Covid-19 que tuvo.