¡Le llueve trabajo! Chris Rock ha recibido ofertas millonarias

Después del reciente incidente que sucedió en los Premios Oscar, cuando Chris Rock fue golpeado cruelmente por Will Smith, según el diario "The Sun", una fuente explicó que Chris ha manejado tan bien la situación, que sus seguidores no quieren perder la oportunidad de acercarse a él.

"Chris ha manejado la situación con Will con mucha gracia y aplomo, y está dando sus frutos. Hollywood no se cansa de él y mientras la gente se aleja de Will, hace cola para ver a Chris".

Además, aseguró que el incidente en la ceremonia de premiación disparó la venta de entradas de su gira de monólogos y dos de los principales medios de la televisión de Estados Unidos han manifestado su interés por conseguir su primera entrevista.

También lee: Encuentra a su esposo con otra

"Las entradas para su gira de comedia se han agotado con meses de antelación y ha añadido más fechas gracias al aumento de la demanda. Chris ha optado por morderse la lengua por ahora y no es de extrañar, ya que se están llevando a cabo negociaciones de mucho dinero entre bastidores para su primera charla", añadió el informante.

Entre las personalidades interesadas por conseguir la primera charla con Chris, se encuentran Oprah Winfrey y Ellen DeGeneres. Sin embargo, el comediante ha pensado tomarse su tiempo antes de comprometerse.