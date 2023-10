Lesslie Polinesia anuncia su embarazo

La youtuber Lesslie Polinesia, quien es la hermana menor e integrante de 'Los Polinesios' anunció este lunes 23 de octubre su primer embarazo.

Desde los 16 años de edad, Lesslie Yadid Velazquez Espinosa (nombre original de la creadora de contenido) inició en el mundo de las redes sociales, donde compartió parte de su vida personal junto a sus hermanos Karen y Rafa.

Ahora, a sus 28 años de edad, Less reveló y dio la noticia de su embrazo a través de un video publicado en redes sociales, en el cual no especificó cuantos meses de embarazo tiene, sin embargo, en las imágenes compartidas ya se le nota el vientre de aproximadamente entre cinco y seis meses.

"El cambio no da miedo, es vida. He crecido compartiendo una parte de mi vida por Internet desde que tenía 16 años. He compartido de todo: risas, tristezas, triunfos, fracasos siempre junto a mis hermanos", dijo en el video.

La influencer anunció "con mucho amor" y felicidad que se convertirá por primera vez en madre, destacó que está en constante y total trasformación, descubriendo día con día el significado de ser mamá.

"Con mucho amor les comparto esta gran noticia: está creciendo una gran vida dentro de mí. Cada día es completamente diferente, estoy en transformación total y estoy feliz. No sé qué significa ser mamá, estoy descubriéndolo día a día", señaló.

Los polinesios iniciaron su canal de YouTube en el 2011, los hermanos se hicieron famosos debido a su contenido de redes, inicialmente con bromas o juegos entre ellos, y conforme fueron pasan los años, este fue oficiando, los últimos de ellos tratándose de viajes juntos, convirtiéndose en unos de los youtubers más famosos de México.

Usuarios de redes sociales, quienes han seguido a Lesslie desde hace más de una década, reaccionaron y se conmovieron tras ver el video y la noticia del embarazo de la menor de los hermanos.

"Al final sí eran las teorías de muchos, estoy polichillando", "solo sé lo muy buena polimadre que será, qué felicidad", "Al principio pensé que se iba a ir y tendrá un trabajo y luego un bebé", "qué felicidad, estoy llorando, la sigo desde hace 11 años, no lo puedo creer", "yo no soy fan, pero crecí viéndolos y sentí muy lindo verla con su pancita", fueron algunos de los comentarios.