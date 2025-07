Liam Gallagher critica a Coldplay tras Kiss Cam durante concierto en vivo

Liam Gallagher volvió a causar revuelo tras lanzar una irónica crítica hacia Coldplay y la polémica “kiss cam” durante una de sus presentaciones en vivo. El vocalista de Oasis aprovechó el momento para referirse con sarcasmo al reciente escándalo que involucró al exCEO de Astronomer, Andy Byron, quien fue captado junto a su supuesta amante en un concierto de la banda liderada por Chris Martin.

Gallagher, fiel a su estilo provocador, se dirigió al público con un mensaje cargado de burla: “¿Tenemos alguna pareja de enamorados por acá? No se preocupen, no tenemos esas cámaras de mier... como en Coldplay”, provocando carcajadas entre los asistentes.

El cantante añadió que en sus conciertos no hay espacio para ese tipo de dinámicas, pues no les interesa con quién estén sus fans: “A nosotros no nos importa con quién estén cogiendo, jugueteando, dándose toquecitos o lo que sea, no es asunto nuestro, pero de todas maneras, esta canción es para los enamorados”.

La reacción no sorprendió del todo a su base de seguidores, que están acostumbrados al carácter frontal y sarcástico del británico. Sin embargo, sus declaraciones han generado conversación en redes sociales, especialmente por lo explícito del comentario y su evidente burla hacia el ambiente de los conciertos de Coldplay.

El episodio que motivó el comentario de Gallagher ocurrió en Estados Unidos, cuando Andy Byron fue captado por la kiss cam junto a una mujer que no era su pareja, lo que derivó en su renuncia como CEO de Astronomer. Desde entonces, el uso de esta dinámica ha sido objeto de debate, y Gallagher no dudó en sumarse con su particular estilo.