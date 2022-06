¡Lo abuchean!, Lanzan hielos a Christian Nodal en pleno concierto en Bolivia

Tal parece que Christian Nodal está lejos de salir de los escándalos, pues nuevamente está en el ojo del huracán, esta vez por molestarse con unos fanáticos que asistieron a un concierto que ofreció en Bolivia, pues un grupo de personas le lanzaron hielos al cantante.

El cantante se mostró visiblemente molestó y mando a sacar asistentes que comenzaron a agredirlo cuando se encontraba en el escenario y pidió que los sacaran, pues él no iba a tolerar que las personas se porten groseras.

En videos que circulan por las redes sociales se puede apreciar cuando las personas le comienzan a arrojar los hielos, acción que le molestó al intérprete de ´Adiós Amor´.

"Sácalos a la chi#$% y págales lo de su boleto, a mí no me estén aventando hielo porque yo los respeto y a mí no me están respetando... respeten por favor", expresó.

En tanto, demás fanáticos aplaudieron la acción del cantante al no dejar pasar por alto las agresiones contra él.

"Escucho a gente insultar y echando hielo. Con razón estamos como estamos", "Con razón no quieren venir artistas internacionales a Bolivia", "Ahí está la respuesta de porque los artistas no van a Santa Cruz", "Tampoco era para tanto Nodal", fueron algunos de los comentarios.