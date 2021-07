Lucía Méndez asegura que tuvo encuentro místico con Quetzalcóatl

Mosaico

La intérprete reiteró que cuenta con todas las evidencias sobre este sorprendente suceso con el dios prehispánico

La cantante y actriz Lucía Méndez reveló en una entrevista para el programa "Hoy" que durante su visita a las montañas aledañas al volcán Popocatépetl tuvo un encuentro con Quetzalcóatl, uno de los más importantes dioses de la cultura mexica.

"Me paro en medio y digo ´Quetzalcóatl, ¡por favor!, dame permiso de sacar esto´, ustedes no lo van a creer, está documentado, llegó un águila, se paró en frente de mí, estuvo 16 segundos viéndome, se fue, elevó el vuelo y se fue; y entonces volteó Mariano, el mejor historiador de México y me dijo, ahora sí ya puedes sacar el ´Ollín del amor´", relató la cantante.

Posteriormente, la intérprete reiteró que cuenta con todas las evidencias sobre este sorprendente suceso con el dios prehispánico. "Lo tenemos documentado, podemos probarlo el día que ustedes quieran, se los voy a enseñar". Finalmente, Méndez explicó:

"El ´Ollín del amor´ es un símbolo que mueve la vida, es movimiento, yo le puse el ollín, que quiere decir movimiento, y cuando te pones el símbolo, que también lo usa Jorge Flores, un vidente muy importante en el mundo, él siempre lo trae hace 20 años, y siempre mueve su vida y además es para superarte".