Luis de llano se niega a ofrecerle disculpas a Sasha Sokol y podría apelar sentencia

Recientemente, se dio a conocer que Luis de Llano se negó a ofrecer las disculpas públicas a Sasha Sokol y que apelará la sentencia. Todo indica que el creador de Timbiriche no estaría dispuesto a pedir estas disculpas ni a pagar la indemnización.

Fue por medio del programa Chisme No Like, donde se dijo que Luis De Llano no cumpliría con la sentencia que había sido dictada por un juez, esto después de ser condenado por supuesto daño moral al violentar la dignidad de Sasha Sokol, así como su integridad física, intimidad y honor, debido a que mantuvo una relación amorosa cuando él tenía 39 y Sokol 14 años.

En el mismo programa también se dijo que el productor de Televisa argumentó que supuestamente Sasha Sokol había roto el contrato de confidencialidad que tenían establecido, por lo cual está lejos de cumplir la sentencia.

¿Apelará sentencia?Y puesto a llegar a cumplir, se menciona que Luis de Llano estaría apelando esta sentencia que ya se dictó.

"Muy pronto te contaré y con mucho gusto lo hacemos. Supuestamente, tenemos un contrato de confidencialidad que ella no está respetando, pero yo sí respeto la ley".

Pero ahí no quedó todo, ya que añadió:

"El caso aún no se termina, hay apelaciones. Te agradezco mucho tus palabras"

Ante esto, los presentadores del programa Elisa Beristain y Javier Ceriani explicaron que con este mensaje, De Llano no ofrecería disculpas públicas.

Sasha no ha dado ninguna declaraciónAdemás, está buscando la forma de revocar la sentencia. Por el momento, Sokol no ha compartido ningún mensaje en sus redes sociales sobre el tema, aunque no se descarta la posibilidad de que en algún momento lo haga, como lo ha hecho en ocasiones anteriores.