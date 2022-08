Luis Miguel reaparece en redes sociales tras meses de ausencia

Ciudad de México.- El cantante Luis Miguel sorprendió a sus seguidores al retomar sus redes sociales luego de varios meses de ausencia, pues su última publicación en Instagram es del pasado mes de marzo.

De manera sorpresiva, el intérprete volvió a compartir una historia tras meses de ausencia, provocando emoción y especulaciones por parte de sus fanáticos.

En artista de 52 años compartió una instantánea en la que aparece portando un traje y camisa negros, además de un pañuelo, mientras se ve de perfil posando con una sonrisa.

La fotografía de estudio parece ser antigua, pues no coincide con el look que se le vio en las imágenes recientemente filtradas donde aparece en compañía de algunas mujeres.

No obstante, el intérprete de "Por debajo de la mesa" ha causado gran expectativa debido a que no es muy activo en redes sociales y sus últimas publicaciones corresponden a su carrera musical en relación con récords, lanzamientos o presentaciones, por lo que no se descarta que vuelva a la escena musical.

Fue en 2017 cuando Luis Miguel lanzó música nueva. Sin embargo, en el terreno amoroso recientemente dio de qué hablar luego de que el programa Chisme No Like confirmó su romance con la española Paloma Cuevas, con quien presuntamente pasa el verano en España.

La foto que compartió Luis Miguel en sus historias