Luis ´Potro´ Caballero revela detalles de sus últimos contactos con Fofo Márquez antes de

Luis 'Potro' Caballero, exintegrante de La Casa de los Famosos México y Acapulco Shore, sorprendió al público al compartir detalles de sus últimas interacciones con Fofo Márquez, el polémico influencer y youtuber que actualmente enfrenta un proceso legal tras ser declarado culpable de feminicidio en grado de tentativa. Márquez fue detenido el 24 de enero de 2025 y, según fuentes legales, podría enfrentar una condena de entre 11 y 46 años de prisión.

En su podcast El Potrero, donde tuvo como invitado a Alexx Strecci, Potro reveló que había hablado con Fofo un día antes de su arresto, ya que planeaban grabar una entrevista para el programa. "El martes hablé con él. Me dijo ´allá nos vemos´, pero el mañana nunca llegó", comentó Caballero. "Era su última entrevista, no es algo de risa, pero fue impactante cómo de un día para otro las cosas pueden cambiar drásticamente".

Un caso polémico que sacude las redes sociales

Fofo Márquez fue declarado culpable por intentar asesinar a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan en febrero de 2024. El caso generó un amplio debate público, no solo por la gravedad de los hechos, sino también por la actitud polémica del influencer, conocido por ostentar su riqueza y protagonizar numerosas controversias en redes sociales.

La sentencia definitiva se anunciará mañana, pero se espera que el castigo sea severo, considerando la naturaleza del delito. Mientras tanto, la madre del influencer, Xóchitl Alcaráz, ha dado declaraciones que han generado indignación y preocupación.

La madre de Fofo Márquez desata controversia con su apoyo a una decisión extrema

En una entrevista con Adela Micha en el programa La Saga, Xóchitl Alcaráz confesó que su hijo ha considerado quitarse la vida debido a la posibilidad de enfrentar décadas en prisión. Sorprendentemente, Alcaráz declaró que apoya esta decisión, argumentando que no considera que Fofo tenga calidad de vida estando encarcelado por tanto tiempo.

"Desde el día uno, él me decía que se iba a ir con su papá (en referencia a su padre fallecido). Yo no sé de verdad lo que voy a hacer si lo sentencian. No estoy preparada para vivir con un hijo encerrado toda su vida. Y él dice que se va a ir con su papá... y creo que sería lo mejor, porque no es vida estar 47 años ahí metido", expresó entre lágrimas.

Estas declaraciones han generado indignación en redes sociales, donde usuarios acusan a Alcaráz de normalizar y justificar actitudes irresponsables y violentas de su hijo, mientras otras voces se han centrado en el impacto emocional que atraviesa una madre en medio de un proceso tan complicado.

El futuro de Fofo Márquez

Mientras el país espera la sentencia definitiva, el caso de Fofo Márquez ha puesto nuevamente sobre la mesa la influencia de las redes sociales en la vida pública y cómo las acciones de figuras mediáticas pueden tener consecuencias legales y sociales graves. Por ahora, el youtuber permanece en el Penal de Barrientos, en el Estado de México, donde enfrenta un futuro incierto y una batalla emocional compleja.

Para Luis 'Potro' Caballero, la experiencia dejó un impacto personal. "Es triste pensar que alguien que conocías puede pasar por esto. Lo que más me preocupa es que este tipo de situaciones sigan ocurriendo, pero también que entendamos que nadie está exento de la justicia", reflexionó.