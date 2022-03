Lupe Esparza habla sobre su retiro de los escenarios

El gigante de America, Bronco, es sin duda una de las bandas regionales más querida y conocidas en México, ahora, gracias a su nueva gira Se soltaron los caballos, Bronco regresa después de una larga pandemia.

En una conferencia de prensa, el líder de Bronco, Lupe Esparza dijo estar feliz de volver a los escenarios, el cantante recalcó que ya lleva 45 años de trayectoria musical.

"Yo nunca me he cuidado la garganta como tal, en cuestión de ´no tomes helado´, ´no tomes esto´, ´abrígate cuando salgas´, yo toda mi vida he salido así al natural y hasta la fecha", dijo

Después se tomó un momento para hablar del momento en el que tenga que despedirse de los escenarios.

"Cuando yo sienta, no quiero afirmar que sea la misma voz, porque es ilógico que sea así, tengo más de 45 años cantando, entonces todo tiene que irse deteriorando poco a poco, cuando a mí me llegue esa situación de que ´ceros´, de que ya no es (mi voz), yo creo que yo me retiraría agradecido de tanto aplauso, de tanto cariño de la gente", expresó el músico de 67 años.

José Guadalupe Esparza comenzó su camino con Bronco a principio de los años 80, y al paso del tiempo, la banda se ha consolidado como una de las favoritas que entra también en la categoría Regional mexicano.