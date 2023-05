Lupillo Rivera aclara si su novia le puso los "cuernos"

En días pasados, surgió el rumor de que Lupillo Rivera y su novia Giselle Soto habrían terminado su relación, después de qué ambo se dejaron de seguir en Instagram.

Así mismo, por medio de redes sociales un influencer de nombre Emmanuel Álvarez, expuso el motivo por el cual el romance llegó a la ruptura.

Según esto, Giselle le habría sido infiel con el boxeador Fernando Vargas Jr., a quien había ido a conocer personalmente en Las Vegas y que incluso el cantante los cachó.

Ante la situación, al hermano de Jenni Rivera fue entrevistado en el programa de "Chisme No Like", sin embargo, se molestó, ya que no sabía que estaban en vivo.

"¿Me tienen en vivo qué rollo? Ceriani no quisiera hablar nada al respecto, no quiero hablar nada de esa onda, no me gusta mover esa onda, me entiendes, yo sé que tienes mi teléfono, pero no quiero hablar", comentó Lupillo.

Ante la respuesta, el conductor continuó cuestionándole acerca del tema, pero el cantante decidió colgar la llamada sin antes indicar que no había respeto por parte de ellos.

No obstante, Javier Cerian intentó comunicarse nuevamente con el cantante del regional mexicano, quien no contestó la llamada, sin embargo, aseguró que supuestamente esta no sería la primera vez que Giselle habría engañado a Lupillo.

"Giselle le habría metido los cuernos con el entrenador físico y segundo con el boxeador, la chiquita salió tremendo. Lupillo lo siento que te estés enterado por Chisme No Like, porque está muy fuerte nuestra investigación", comentó Ceriani

Hasta el momento, se desconoce si la información es verdadera, sin embargo, se espera que en las próximas horas Lupillo Rivera emita un comunicado.