Lupillo Rivera le responde a Christian Nodal por llamarlo puerco (VIDEO)

Lupillo Rivera soltó una carcajada al escuchar las palabras de Christian Nodal sobre su tatuaje de Belinda, pero le dejó una fuerte respuesta

Christian Nodal habló hace unos días sobre el tatuaje con el rostro de Belinda que Lupillo Rivera tenía en el brazo y que cubrió con una mancha negra. "Pues no sé, cada quien hace lo que quiere con su... puerco, con su cuerpo, perdón", dijo Christian Nodal entre risas. Sus palabras llegaron a Lupillo Rivera, quien ya le respondió, haciendo alarde de que Belinda estuvo primero con él, lo que valga decir, ella ha insistido en negar.

Lupillo Rivera: "Ese vato y yo sabemos que yo comí primero en la mesa"

La respuesta de Lupillo Rivera llegó a través de un video en su cuenta de Instagram, donde se escucha a su prometida Giselle Soto, avisarle sobre las palabras de Christian Nodal.

"Oye, mi amor... Me mandaron este video, que según el Nodal te llamó ´puerco´. Chécalo"

GISELLE SOTO, PROMETIDA DE LUPILLO RIVERA

Lupillo Rivera reacciona primero con sorpresa y luego toma el celular de su novia para ver la grabación.

Tras escuchar a Christian Nodal, el hermano de Jenni Rivera suelta una carcajada y regresa el video para escuchar nuevamente al prometido de Belinda, luego dice:

"No hay pedo, ese vato y yo sabemos que yo comí primero en la mesa. No hay pedo. No hay pedo"

LUPILLO RIVERA

Enseguida, se observa en el video una foto de Christian Nodal y la caricatura de una bomba que explota. En tanto, Lupillo Rivera y su prometida siguen riéndose, mientras él mira a la cámara y levanta la mano derecha con el pulgar hacia arriba, señalando:

"Hermano, ahí tamos, ahí tamos"

LUPILLO RIVERA

Mientras Lupillo Rivera habla, aparece a su lado la caricatura de un cartón de leche y se sigue riendo junto con su novia de Christian Nodal. Hasta el momento el prometido de Belinda no se ha pronunciado sobre la respuesta de Lupillo Rivera en redes sociales.