Lupita D'Alessio se besa en la boca con Adal Ramones

Ciudad de México.- En redes sociales, circula un video donde el presentador de televisión Adal Ramones y la cantante Lupita D´Alessio se dieron un inesperado beso en la boca.

Durante la entrevista brindada a Adal, la Lupita promocionó su gira promocionando su gira" Aquí estoy yo" y relató anécdotas en su larga trayectoria, el beso se dio para demostrar su amor.

La artista también habló en el programa sobre las relaciones sentimentales que ha tenido en su vida, mencionó que actualmente se encuentra soltera, esto ya desde hace tiempo, sin embargo, reveló que no se cierra a la posibilidad de encontrar un nuevo amor.

"No estoy cerrada al amor, el amor no se busca, llega a mi vida y ya está en mi corazón", expresó la intérprete asegurando que el acercarse a Dios es lo que más la ha llenado. "No ha llegado nadie más, no lo necesito... he pensado en la vejez, si se tiene un buen compañero se podría valorar, se podría pensar", añadió D´Alessio.

Lupita soltó las lágrimas luego de recordar los momentos más importantes de su vida, entre ellos el papel que ha desempeñado como madre de Jorge, César y Ernesto D´Alessio:

"La mejor lección de vida no se las dio la madre perfecta, la mejor lección de vida la dio la mamá humana perfecta, que, a pesar de levantarse, caerse, ahora se levanta y nada la detiene, esa fue la mejor lección para tus hijos", mencionó Adal.

El conductor le solicitó un abrazo a la cantante y le dio un beso en la mejilla; le dijo al oído. "Qué hermoso abrazo, gracias", expresó Lupita. Al instante, se miraron a los ojos y cerraron el momento con un emotivo beso en la boca.

"Qué fuerte, me hiciste añicos", expresó D´Alessio.