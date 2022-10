Lupita Jones reitera su rechazo a mujeres trans en certamen de belleza

En un reciente encuentro con algunos medios de comunicación, Lupita Jones habló de la evolución que han tenido los concursos de belleza, como son los nuevos lineamientos, en donde ya se aceptan a mujeres jóvenes que ya estén casadas o tengan hijos.

"Siguiendo los lineamientos de Miss Universo, se están aceptando a chicas jóvenes que estén casadas, que tengan hijos. Situaciones que antes no estaban permitidas. Hemos recibido algunas chicas que son mamás, que han estado participando en los eventos estatales. Me da mucho gusto que se evolucione de tal manera que las circunstancias o las decisiones de vida que haya tomado una mujer no la limiten a alcanzar sus sueños", mencionó.

"Cada mujer de poner sus prioridades, los hijos son siempre una prioridad y bueno, cada quien debe definir qué es lo más importante y cómo organizar su vida", agregó.

No obstante, lo que más llamó la atención fue que la ex Miss Universo reiteró su rechazo a mujeres trans en los certámenes de belleza.

"Ese es un tema que he hablado mucho y pues seguimos en las mismas", indicó.

"Si logran generar, a través de estas cirugías, un cuerpo muy parecido al de una mujer, pero es una mujer transgénero. Hay espacios para todos, no estás discriminando, cada quién tiene su espacio y tiene su lugar, tienen todo el derecho de ser reconocidos por sus actitudes, cualidades, valores, todo, pero las condiciones son distintas", añadió.