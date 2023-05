Lupita Nyong´o es criticada por declararse "feliz sin cabello"

Lupita Nyong´o es una actriz muy conocida, ella formó parte de la saga de "Black Panther" y recientemente sorprendió a sus más de 10 millones de seguidores en Instagram cuando publicó una imagen donde luce completamente rapada.

Esta actriz ganadora de un Oscar compartió su nueva imagen y la acompaño con esta descripción:

"¡Feliz sin pelo! ¡Solicitud para Dora Milaje enviada!"

Recibió comentarios de amor y críticas, pero se defendió Tras haber realizado esta publicación, la cual cuenta con más de medio millón de "Me Gustas" y miles de comentarios, donde la mayoría son positivos, pero no pudieron faltar aquellos que la criticaron, a lo que ella no se quedó callada y les respondió.

Hubo un usuario que comentó: "alguien está en tratamiento de cáncer", a lo que la actriz ganadora a un Oscar contestó:

"Esta es una irreflexiva, cruel, inconsiderada, inapropiada y peligrosa asunción. No todos los pensamientos necesitan encontrar salida en tus dedos".