Luz María, la 'empresaria multimillonaria' también enfrenta acusaciones en Ecuador

Monterrey.- Después de que se diera a conocer que Luz Maria, mejor conocida como la ‘empresaria multimillonaria’, tuvo actitudes clasistas, homofóbicas y transfóbicas durante su visita a México, la famosa tiktoker, también enfrentaría acusaciones similares en Ecuador su país natal.

Hace algunos días el productor Rodrigo Fragoso, hizo público el comportamiento de la ‘empresaria multimillonaria’, además de dar a conocer el presunto fraude y robo por más de 400 mil pesos que le pagó por una serie de presentaciones, entrevistas en diferentes programas, eventos y grabaciones, las cuales no cumplió. Este no sería el primer problema que enfrenta, pues sus ex compañeros de trabajo denunciaron a la actriz de un supuesto plagio.

¿De que se le acusa a la ‘empresaria multimillonaria’ en Ecuador?

Los ex compañeros con los que trabajó Luz María en la empresa SK Medios, aseguran que la mujer pequeña les copió el nombre del canal, la marca y hasta el propio contenido.

“Hace cuatro meses dejó de trabajar con nosotros. Cuando ella se va, junto con otros tres actores, copia expresamente el nombre de nuestra página y nuestra marca personal sin autorización legal, ni nada”, mencionaron algunos ex compañeros de Luz María, mediante una transmisión a través de Youtube.

Los artistas también mencionaron que la ‘empresaria multimillonaria’ dejó de trabajar para SK Medios junto con otros tres compañeros, hace aproximadamente 4 meses, y desde ese entonces Luz María copió el nombre de la página y marca personal sin autorización legal.

A raíz de lo que sucedió en México, fue que han decidido hablar, pues los artistas mencionan que han estado recibiendo mensajes y ataques de en sus diferentes redes sociales, por lo que les pareció importante aclarar la situación.