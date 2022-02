Lyn May confesó tener encuentros íntimos con Vicente Fernández

Lyn May a confesado haber conquistado corazones de varios hombres al paso de los años, quienes han sido revelados por ella misma, pues la vedette ya ha destapado haberse relacionado íntimamente con muchos hombres, figuras del medio del espectáculo, de la política, y hasta encuentros con el narco.

Menciono a el recordado Vicente Fernández forma parte de "la colección de amores" de la bailarina mexicana de ascendencia china, pues según relató, tuvieron encuentros íntimos cuando eran jóvenes en los camerinos del Teatro Blanquita.

En una reciente entrevista para el programa "Venga la Alegría", la también cantante del tema "La loba", narró que en algunas ocasiones compartía con "Chente" mucho más que sus actuaciones en el escenario, pues le gustaba darle besos, no sin antes mandarlo a lavarse la cara.

"Besaba muy bien, como todos los mariachis como era Vicente besan muy bien, sí picaba el bigote, pero lo mandaba a que primero se lavara la cara y luego ya".

A pesar de la reveladora confesión, Lyn, quien brindó la entrevista a través de una videollamada, mostró prudencia sobre todo por la viuda del cantante:

"Ya me estás sacando cosas que no debo porque si lo oye "Cuquita" me va a regañar".