Madre de Sean ´Diddy´ Combs lo defiende "Es inocente"

Janice Small Combs, madre de Sean "Diddy" Combs, defendió al rapero acusado de tráfico sexual y otros delitos relacionados al señalar que se le está juzgando de manera equivocada, con una teoría que, dice, le fue fabricada.

Mediante su abogado, la mujer publicó una carta ayer domingo en donde se dijo "devastada y entristecida" por las acusaciones contra su hijo Sean.

"Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras. Ser testigo de lo que parece ser un linchamiento público de mi hijo antes de que haya tenido la oportunidad de demostrar su inocencia es un dolor demasiado insoportable para expresarlo con palabras", se lee en la misiva.

Janice declaró que a fin de aclarar la situación, su hijo requiere un día en la corte para dar su versión y demostrar su supuesta inocencia.

Agregó que "Diddy" no es perfecto, ya que ha cometido errores en el pasado y recordó aquel caso en donde se vio involucrado en una agresión física contra su expareja sentimental, Cassie Ventura, que quedó registrada en video.

"Es posible que mi hijo no haya sido del todo sincero en ciertas cosas, como negar que alguna vez se haya vuelto violento con una exnovia cuando la vigilancia del hotel demostró lo contrario. A veces, la verdad y la mentira se entrelazan tan estrechamente que resulta aterrador admitir una parte de la historia (...) No ser del todo sincero sobre un tema no significa que mi hijo sea culpable de las repulsivas acusaciones y los graves cargos que se le imputan", externó.

La madre del imputado aseguró que el hecho de que él no sea del todo sincero en un tema, no significa que sea culpable de estos últimos señalamientos que lo ponen como presunto líder de una red criminal que obligaba a mujeres a tener relaciones sexuales bajo amenazas de violencia o inseguridad económica.

"La historia nos ha mostrado cómo las personas pueden ser condenadas injustamente debido a sus acciones o errores pasados", lamentó Janice Small Combs.