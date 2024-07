Maluma niega haberse peleado con aficionados de Argentina

El reconocido cantante Maluma reapareció en sus redes, tras haber sido captado peleándose con aficionados de Argentina en la final de la Copa América en el Hard Rock Stadium.

En la plataforma de 'X', antes Twitter, se difundió y viralizó un video en el que se observa al intérprete de 'Felices los 4', y 'Hawái', discutiendo desde una de las ventas de los palcos con la hincha argentina.

Tras convertirse en tendencia y recibir cientos de críticas por su comportamiento en el recinto, el colombiano reapareció a través de su cuenta de Instagram, donde aprovechó para felicitar y enviarle un abrazo al pueblo y al equipo argentino por su bicampeonato.

"Primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo (...) me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo, ¡qué final!, ¡qué momentos!, ¡qué pasión! (...) y por otro lado al pueblo argentino les envió un abrazo muy grande, felicidades igualmente por su Copa América", mencionó el cantante de 30 años de edad.

Además, hizo frente a las críticas por su comportamiento en el estadio: "Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba alegando, que yo estaba peleando con el pueblo argentino, mi gente, eso es mir*** no crean todo lo que ven en las redes sociales".

Maluma negó haberse peleado con los aficionados del equipo de Argentina, y dio su versión de los hechos, tras viralizarse el polémico video.

"Yo no me estaba peleando con absolutamente nadie, yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil, y bueno ahí saben como se pone uno con la pasión del fútbol", explicó el famoso.

Finalmente, el destacado compositor señaló: "Nos vemos en un futuro muy cercano, vamos a ver qué va a pasar, estamos listos para el mundial, felicidades mi selección, los amo".