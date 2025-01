Mamá de Fofo Márquez apoya idea de su hijo de quitarse la vida

La madre del influencer mexicano Fofo Márquez, Xóchitl Alcaráz, generó controversia tras declarar en una entrevista para el programa La Saga que apoya la decisión de su hijo de quitarse la vida si es sentenciado a una larga condena en prisión. Estas declaraciones surgen en el contexto de un caso legal que ha capturado la atención pública desde abril de 2024, cuando Márquez fue detenido por tentativa de feminicidio.

Alcaráz describió el proceso legal como devastador para la familia y confesó que no está preparada para ver a su hijo pasar hasta 47 años recluido en el Penal de Barrientos. "Desde el día 1 él me decía que se iba a ir con su papá... y yo creo que sería lo mejor porque no es una vida ahí, 47 años ahí metido", declaró, haciendo referencia al fallecimiento del padre de Márquez.

Culpable por tentativa de feminicidio

El pasado viernes, Márquez fue declarado culpable de tentativa de feminicidio durante una audiencia en la Ciudad de México. Según la fiscalía, el influencer utilizó su influencia y recursos para intentar evadir responsabilidades legales, lo que agravó su situación. Pruebas contundentes, incluidos testimonios, documentos y material audiovisual, llevaron al juez a emitir un veredicto condenatorio.

El próximo 29 de enero, Márquez recibirá su sentencia definitiva, la cual podría oscilar entre 11 y 46 años de prisión. Aunque se ha hablado de una posible sentencia de 22 años, esta cifra aún no es oficial.

Reacciones públicas y controversias

Las declaraciones de Xóchitl Alcaráz han dividido opiniones. Mientras algunos critican la postura de la madre por normalizar pensamientos suicidas, otros señalan la gravedad del caso y la responsabilidad de Márquez en los hechos.

El caso del influencer, conocido por su estilo de vida ostentoso y por protagonizar varias polémicas en redes sociales, ha generado un debate amplio sobre el impacto de la fama en los jóvenes y la falta de consecuencias que, en muchos casos, enfrentan los creadores de contenido con gran alcance.

Además, este caso pone de relieve la importancia de visibilizar y sancionar con firmeza los actos de violencia de género en México, un país donde los feminicidios y la violencia contra las mujeres son un problema alarmante.

Mientras se espera la sentencia definitiva, el caso de Fofo Márquez continúa siendo un reflejo de los retos legales, sociales y emocionales que acompañan a las figuras públicas en situaciones de alto impacto mediático.