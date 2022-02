Mamá de J Balvin es trasladada a cuidados intensivos por complicaciones del Covid

J Balvin preocupó a sus seguidores hace una semana porque en un video que publicó en sus historias de Instagram explicó que su mamá, quien dio positivo para Covid, estaba delicada y presentaba complicaciones respiratorias.

"Mi madre está en la clínica porque el oxígeno se le bajó por Covid-19. Pido oraciones por ella, porque podamos salir de esto", fueron las palabras del artista.

Para este 17 de febrero, Balvin ofreció una actualización sobre el estado de salud de su madre, Alba Mery, para revelar que tristemente su situación se ha agravado y ahora tuvo que ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos.

"Gracias a todos los que han enviado saludos para mi madre. Lastimosamente ya está en cuidados intensivos, empeoró la situación. Pero nada, es parte de la vida de cualquier persona. Y fuerza para todos los que tienen un familiar enfermo, que lo está pasando mal. Acá también se les tiene en cuenta y se les entiende", expresó.

Además, José Álvaro Osorio, como se llama realmente el cantante colombiano, compartió una fotografía de sus padres con un fuerte mensaje que rezaba: "Esto sí es importante, esto es lo que nos enseña que la vida es una constante incertidumbre, piensen: es cómo amar al otro y no cómo destruirlo... el tiempo que es sagrado utilízalo para construir y tener tu mente en paso porque puedo tener mil defectos, pero duermo tranquilo porque busco cómo ser mejor y no dañarme en los demás", reflexionó.

"No pierdan su tiempo con idioma, que por aquí no es y tampoco el camino. Madre, tú me enseñaste a no tener miedo al miedo. Pido sabiduría a Dios para que en las olas de la maldad sobre brille en mí la paz", dice en dicha imagen de su madre tumbada en la cama del hospital, recibiendo oxígeno mientras la abraza su esposo José Osorio.

Por último, J Balvin agradeció a todas las personas que han estado al tanto del estado de salud de Alba Mery y a quienes se tomaron el tiempo de enviarle los mejores deseos, esperando la pronta recuperación de su progenitora.