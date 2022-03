Mane de Acapulco Shore se arrepiente de inyectarse las pompis

La ex participante de "Acapulco Shore", Manelyk de 31 an~os, esta´ en el mejor momento de su vida: en lo profesional tiene muchos proyectos, pues lanzó el tema "Deposi´tame" al lado de Trixy Star y tiene 2 programas de televisio´n.

En lo personal, disfruta su solteri´a y en cuestiones de salud, se retiró los poli´meros que se inyecto´ en las pompas, aunque sigue un tratamiento de resonancias magne´ticas porque le quedaron residuos en el cuerpo.

"Me empece´ a operar a los 19 an~os y a esa edad no mides las consecuencias; poquito antes de entrar a Acapulco Shore, me quise aumentar las pompas y me dijeron que me inyectari´an poli´meros. La verdad no culpo a nadie, porque sabi´a que me podi´a hacer dan~o y au´n asi´ quise hacerlo".

Señaló que nunca tuvo ninguna complicacio´n, pero de repente le dio miedo y decidió retira´rlos tras participar en Supershore Espan~a, antes de tener un problema; "ya no me gustaban, porque mi trasero se vei´a demasiado grande y no iba con mi cuerpo".

Los poli´meros se van encapsulando con la grasa y adhiriendo al cuerpo; "me los quitaron a tiempo, pero au´n tengo riesgo, pues me sacaron lo ma´s que se pudo".

"Todavi´a tengo poli´meros adheridos en los huesos hacia la parte alta de la espalda; esperemos que no tenga ninguna reaccio´n".