Marco Antonio Solís se viralizó por su mensaje navideño: "Si usted no huele... no salga!"

INFOBAE.- Marco Antonio Solís se hizo viral por un tuit donde, a su estilo, llamó a cuidarse del COVID-19 durante las fiestas navideñas. El mensaje del líder de Los Bukis ya superó los 60 mil likes y fue retuiteado por más de 14 mil usuarios.

El cantante y compositor de canciones como ¿A dónde vamos a parar? y Más que tu amigo escribió: "¡Ya casi huele a Navidad! Pero si usted no huele... NO SALGA!". El músico hizo referencia directa a uno de los síntomas más comunes del coronavirus e invitó a sus fanáticos a tomar sus precauciones en estos días festivos.

"El Buki" ha estado muy activo en Twitter y varios de sus mensajes se han viralizado. Desde escritos de amor y reflexiones hasta chistes, Marco Antonio Solís se convirtió en uno de los usuarios favoritos de dicha red social durante el presente año.

El músico aprovechó su cuenta de casi dos millones de seguidores para expresar su dolencia tras el fallecimiento de Vicente Fernández. "Una gran pérdida para el pueblo de México y el mundo, una gran pérdida para todos los que amamos la obra de Vicente Fernández. Siempre estará presente en los corazones de muchas generaciones que lo llevamos para siempre con nosotros", escribió.

Otro de sus tuits más destacados sucedió en marzo, en la caída de WhatsApp y demás aplicaciones pertenecientes a Facebook. "El Buki" realizó un comentario hilarante y sus seguidores lo volvieron viral. "¡Que se caiga todo, menos estas ganas de quererte siempre, amor mío!", redactó el vocalista mexicano.

El cantante también se ha expresado sobre política, tal fue el caso de su comentario hacia Ana García Vilchis, "Quédate con quien tal vez no sepa leer, pero tengas la certeza de que no te mienta", tuiteó Marco Antonio.

La polémica se desató debido a un comentario de AMLO: "Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa", señaló el político tabasqueño durante su conferencia de prensa.

Hace un par de días, Marco Antonio Solís enterneció a las redes sociales al dedicar un mensaje a su esposa en Instagram. En el marco de su aniversario número 28, el vocalista compartió: "28 años de fuego en mi cuerpo y paz en mi alma. De no depender tu persona, sino del amor que despierta en mí tu ser".

"Contigo ningún día es igual porque eres siempre regalo presente ante mis ojos cada mañana. El olor a café, tu alegría caribeña y algo tan o más grande que tu belleza, tu inteligencia. El saber llevarme a tu mundo cuando el mío se derrumba y luego regresarme al mío cuando todo esté bien otra vez. ¡Dios te llene de todo lo que me das día a día!", concluyó el cantante.

Marco Antonio se casó el 16 de diciembre de 1993 con la modelo Cristi Solís. Desde aquel entonces, se han mostrado como una relación sólida, alejada de cualquier escándalo. Incluso algunas canciones de "El Buki" están inspiradas directamente en su esposa.

Así sucedió con el tema Gracias por estar aquí, estrenado en 2013. Marco Antonio Solís directamente comentó en redes sociales: "Esta canción se la escribí a mi esposa en nuestro 19 aniversario de casados".

Del amoroso matrimonio nacieron sus dos hijas Alison y Marla, quienes, al igual que su padre, incursionaron en el mundo de la música, ambas desde el rol de cantantes. Actualmente, "El Buki" está de gira con su tour Y para siempre, con el cual, una vez más, recorrerá todo México en los últimos días del año y durante todo el 2022.